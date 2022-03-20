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    İstanbul'da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı

    Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin görüntülere kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 09:30
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    İstanbul'da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı

    İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Araçları ile yola çıkan sürücüler, zor anlar yaşadı.

    Buzlanan yollarda kalan otomobiller, çevredeki vatandaşlardan gelen yardımlarla kurtarıldı.

    AMBULANSLAR İLERLEYEMEDİ

    Mecidiyeköy'de yolda kalan bir ambulans, vatandaşların çabası ile çıktı. Sokakta kalan bir başka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan çıkmaya çalıştı.

    İstanbul'da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı ViDEO

    YOKUŞ AŞAĞI İNMEYE ÇALIŞTI

    Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, yokuş aşağı inmeye çalıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da sürücüleri zor durumda bırakan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

    İstanbul da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı #1

    İstanbul da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı #2

    İstanbul da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı #3


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