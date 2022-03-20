Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin görüntülere kameraya yansıdı.

İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Araçları ile yola çıkan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Buzlanan yollarda kalan otomobiller, çevredeki vatandaşlardan gelen yardımlarla kurtarıldı.

AMBULANSLAR İLERLEYEMEDİ

Mecidiyeköy'de yolda kalan bir ambulans, vatandaşların çabası ile çıktı. Sokakta kalan bir başka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan çıkmaya çalıştı.

İstanbul'da, karlı yollar sürücüler zor anlar yaşadı ViDEO

YOKUŞ AŞAĞI İNMEYE ÇALIŞTI

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, yokuş aşağı inmeye çalıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da sürücüleri zor durumda bırakan kar yağışı, gece boyunca sürdü.