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DHA

İstanbul Avcılar'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde öğle saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra evine dönen kadın, caddeden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada sol şeritteki araç kadına yol verdi.

Kadın caddeye adım attığı sırada sağdan gelen otomobil yayaya çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetler yere düşen kadın yola savruldu.

Kadının yardımına çevredekiler koşarken kazaya neden olan sürücü, bir süre yaralı kadının başında bekledi.

Kadın hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.