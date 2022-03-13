Tophane Parkı'nda iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda, yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.

Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul'da kartopu eğlencesi kavgaya dönüştü: 6 yaralı - VİDEO

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

OLAYA KARIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.