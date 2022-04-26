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    İstanbul'da 'katil bariyeler' bir can daha aldı

    Bakırköy'de bariyerlere çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 26.04.2022 - 10:50
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    İstanbul'da 'katil bariyeler' bir can daha aldı

    Motorcular tarafından 'katil bariyer' olarak adlandırılan yol kenarı bariyerleri bir motor kazasında daha can aldı.

    Bakırköy Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Edip Payza (54) seyir halinde olduğunu sırada bir anda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

    Bariyere çarpıp savruldu

    Kaza sonrası Edip Payza motosikletin üzerinden fırlayarak yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Yerde yatan Edip Payza'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesinde iki yönlü trafik yoğunluğu meydana geldi.

    Trafik polisleri yoğunlaşan trafiği hızlandırmak için büyük çaba sarf etti. Tabuta alınan Edip Payza'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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