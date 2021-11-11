Ataşehir'de tanımadığı kişi tarafından kılıçla öldürülen Başak Cengiz sol yolculuğuna uğurlanırken, nişanlısı cani katil için idam istedi.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, proje için geldiği İstanbul'da Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bugün Başak Cengiz için Ankara Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Törene Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz, tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.

NİŞANLISI İSYAN ETTİ: İDAM GELSİN

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, "İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik." ifadelerini kullandı.

Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

KATİLİN İFADESİ

27 yaşındaki katil Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.

İstanbul'da katledilen Başak Cengiz toprağa verildi VİDEO