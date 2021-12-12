Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
704.148
0.87%
BTXN Coin
40.85
-0.63%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    İstanbul'da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler

    Sultangazi'de öğrenciler arasında yaşanan üç ayrı kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga edenleri gaza veren ve film izler gibi izleyen arkadaşları dikkat çekti.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler

    Son dönemde öğrencilerin okul çıkışı kavgaları sosyal medyasa sık sık gündeme geliyor.

    Bu kavgalara İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yenileri eklendi.

    Esentepe Mahallesi'nde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı. Sokak arasında tartışan kız öğrenciler, daha sonra bir parka giderek kavga etti.

    Kızların saç saça kavga ettikleri ve birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntüyü çeken erkek arkadaşlarının kavgayı ayırmak yerine "Hadi saldır" dediği de duyuldu.

    OKUL ÇIKIŞI TARTIŞTIKLARI ARKADAŞINA SALDIRDILAR

    Bir başka görüntü ise Gazi Mahallesi'nde bulunan Nuri Pakdil Anadolu Lisesi önünde kaydedildi. Görüntülerde okul çıkışı tartışan öğrencilerin, daha sonra bir arkadaşlarına saldırdıkları anlar yer aldı.

    İstanbul'da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler ViDEO

    GECEKONDUNUN ÇATISINA ÇIKIP KAVGAYI İZLEDİLER

    İsmetpaşa Mahallesi'nde de sokak ortasında iki öğrenci arasında kavga yaşandı. Kavga eden iki öğrenciyi, arkadaşlarının film seyreder gibi seyrettiği, bazı öğrencilerin de bir gecekondunun çatısına çıkarak kavgayı izledikleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler #1

    İstanbul da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler #2

    İstanbul da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler #3

    İstanbul da kavga eden arkadaşlarını film izler gibi izlediler #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir