İstanbul'da kavga ettikleri ailenin evini taşladılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Öfkelenen şahıslar, kavga ettikleri ailenin evini taşladı.

EVİN TAŞLANMA ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anlar, saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, kalabalık bir grubunun husumetli olduğu ailenin evini taşladığı anlar yer aldı.

Öfkeli şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.