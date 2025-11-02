Abone ol: Google News

İstanbul'da kavga ettikleri ailenin evini taşladılar

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir aile, diğerinin evini taşladı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 10:40
  • Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma kavgaya dönüştü.
  • Öfkeli grup, kavga ettikleri ailenin evini taşladı.
  • Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Öfkelenen şahıslar, kavga ettikleri ailenin evini taşladı.

EVİN TAŞLANMA ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anlar, saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, kalabalık bir grubunun husumetli olduğu ailenin evini taşladığı anlar yer aldı.

Öfkeli şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

