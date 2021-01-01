Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.453
0.75%
EXEN Coin
11.21
4.76%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    İstanbul'da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu

    TEM bağlantı yolunda kavşağı kaçırdığı ileri sürülen sürücünün neden olduğu kazada üç araç birbirine girdi.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 11:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu

    Bayrampaşa TEM otoyolu istikametinde 34 BEB 266 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü Uğur K., önünde ilerleyen ve sapağı kaçırıp yavaşlayan T.Y. yönetimindeki 23 ABN 756 plakalı otomobile çarptı.

    ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

    Çarpmanın etkisiyle T.Y.'nin kullandığı araç, yine aynı yöne giden Cahit İ. yönetimindeki 34 VK 2178 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Sivil polis olduğu öğrenilen T.Y.’nin aracı bariyerlere çarparak durabildi.

    2 YARALI

    Kazada sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı görüldü.

    İstanbul da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu #1

    İstanbul da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu #2

    İstanbul da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir