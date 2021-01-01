İstanbul'da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul'da kavşağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu

TEM bağlantı yolunda kavşağı kaçırdığı ileri sürülen sürücünün neden olduğu kazada üç araç birbirine girdi.

Bayrampaşa TEM otoyolu istikametinde 34 BEB 266 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü Uğur K., önünde ilerleyen ve sapağı kaçırıp yavaşlayan T.Y. yönetimindeki 23 ABN 756 plakalı otomobile çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Çarpmanın etkisiyle T.Y.'nin kullandığı araç, yine aynı yöne giden Cahit İ. yönetimindeki 34 VK 2178 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Sivil polis olduğu öğrenilen T.Y.’nin aracı bariyerlere çarparak durabildi.

2 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı görüldü.