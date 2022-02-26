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    İstanbul'da kaybolan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

    Sütlüce Mezarlığı'nda ölü bulunan adamın, hakkında kayıp beyanı verilen 79 yaşındaki Hilmi Öztürk olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 11:37
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    İstanbul'da kaybolan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

    Beyoğlu’nda yaşayan Mustafa Hilmi Öztürk (79) dün akşam saatlerinde, vefat eden bir akrabasının cenazesine katılacağını söyleyerek evden ayrıldı.

    Aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan bakıcısı ise önce akrabalarını arayarak orada olup olmadığını sordu.

    CENAZEYE KATILMADI

    Katılacağını söylediği cenazeye hiç gitmediği belirlenen Öztürk’ün yeğeni İsmail Ata Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği’ne giderek dayısının kayıp olduğunu bildirdi.

    Arama çalışmaları devam ederken Sütlüce Mezarlığı’nda görevli bir çalışan tarafından polise yapılan ihbar üzerine çalışmalarını başlattı.

    Öte yandan ise sütlüce mezarlığında bulunan aile, kabristanlarının arasında hareketsiz yatan bir erkek tespit etti.

    İstanbul da kaybolan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu #1

     

    MEZARLIKTA ÖLEN ADAMIN ÖZTÜRK OLDUĞU BELİRLENDİ

    Ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cansız bedeni bulunan şahsın, kayıp olduğu beyan edilen Mustafa Hilmi Öztürk olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri ise ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    BASTON VE BERESİ BULUNDU

    Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri Öztürk’ün cansız bedeninin bulunduğu noktanın çevresinde yaptığı kontrollerde şahsın bastonu ve beresini de buldu.

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    VÜCUDUNDA ÇAMUR VE YARA İZİ BELİRLENDİ

    Yapılan ilk incelemenin ardından Mustafa Hilmi Öztürk’ün cansız bedeninin bulunduğu nokta ve çevresi olay yeri inceleme ekiplerine devredildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda şahsın neredeyse tüm vücudunun, parmak uçlarına kadar çamurla kaplı olduğunu tespit ederken, boynunda ve vücudunda ise belirli izlere rastlandı.

    Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırdı. Polis ekipleri olayla ilgili Çalışma başlattı.

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