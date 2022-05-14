İstanbul'da kaza: Anne öldü, baba ve çocuk yaralı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda seyahet etmekte olan otobüs şöför değiştirmek için durduğu esnada otomobil arkadan otobüse çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da Tuzla ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olan 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsü şoför değişimi için emniyet şeridinde durdu.

Otobüsün beklediği sırada 34 HH 8266 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Kader Kandemir isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Edinilen bilgiye göre, beklediği sırada Otomobil sürücüsü Hasan Kandemir ve oğlu Hüseyin Kandemir ise ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

"Şoför herhalde uyudu"

Otobüsteki yolculardan Yusuf Apay yaptığı açıklamada, "Şoförler arabadan indiler. 2-3 dakika geçti, arkadan çok şiddetli bir ses geldi. Şoför arkadaş herhalde uyudu. Fren izi yok. Muavin ile şoförler inmişlerdi. Arkadan çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Kadını hala çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

"Araba çok süratliydi"

Otomobilin çarptığı otobüsün şoförü Ali Altun ise, "Arkamdan geldi. Uyumuş galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Arkadaki arabada var. Biz şoför değiştirmek için durduk. Araba çok süratliydi. Ben aşağı indim tam binecektim arkadan vurdu. 3 kişilerdi." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.