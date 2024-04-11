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İstanbul'da kaza sonrası çıkan kavgada yumruklar konuştu

İstanbul'da kaza sonrası çıkan kavgada yumruklar konuştu İki araç sahibi ve yakınlarının karıştığı kazada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.