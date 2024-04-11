DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Dün akşam saat 20.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde ara sokakta seyir halinde olan iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşandı.
Tekme tokat kavga ettiler
Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tekme tokat birbirine giren tarafları, sağduyulu vatandaşlar araya girerek ayırmaya çalıştı.
O anlar kamerada
Kavga anları kameralara saniye saniye yansırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Şikayetçi oldular
Kavga, polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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