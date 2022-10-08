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- İstanbul'da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada
İstanbul'da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada
Trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıkarken sürücülerden biri, keser alarak diğer şoförün üzerine yürüdü.
- 08.10.2022 - 15:56
İstanbul'da Emniyetevler Mahallesi 4. Levent'te dün akşam saatlerinde iki otomobil kaza yaptı.
Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Keserle üzerine yürüdü
Sürücülerden biri otomobilinden aldığı keserle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü.
DHA'nın haberine göre; o sırada çevredekiler araya girerek kavgayı zorlukla ayırdı.
Sürücülerin yanlarında bulunan kadınlar ise korkuyla çevredekilerden yardım istedi.