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    İstanbul'da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada

    Trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıkarken sürücülerden biri, keser alarak diğer şoförün üzerine yürüdü.
    • 08.10.2022 - 15:56
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    İstanbul'da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada

    İstanbul'da Emniyetevler Mahallesi 4. Levent'te dün akşam saatlerinde iki otomobil kaza yaptı.

    Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Keserle üzerine yürüdü

    Sürücülerden biri otomobilinden aldığı keserle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü.

    DHA'nın haberine göre; o sırada çevredekiler araya girerek kavgayı zorlukla ayırdı.

    Sürücülerin yanlarında bulunan kadınlar ise korkuyla çevredekilerden yardım istedi.

    İstanbul da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada #1

    İstanbul da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada #2

    İstanbul da kaza sonrası çıkan keserli kavga kamerada #3


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