İstanbul'da kaza sonrası görüntü alan muhabire saldırı Başakşehir'de yaşanan kazadan sonra sürücünün yakını olduğu iddia edilen bir kişinin, görüntü alan İhlas Haber Ajansı'nın kadın muhabirine saldırı anı hem muhabirin hem de çevredekilerin kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Kadın muhabiri tehdit etti

Bu sırada sürücünün yakını olduğu iddia edilen bir kişi olay yerine gelerek aracı inceledi.

Gergin olduğu gözlenen şahıs, orada görevini yapan İHA'da çalışan kadın basın mensubunu "kameranı kırarım" diyerek tehdit etti.

Görüntü almaya devam edince saldırdı

Basın mensupları şahsa görevini yerine getirdiklerini söyledi. Ancak pet şişeye tekme atan şahıs, daha sonra basın mensubunun elindeki kamerayı almak istedi.

Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek şahsı sakinleştirdi. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.