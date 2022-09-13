İstanbul'da kaza sonrası hasarlı araçla hatıra fotoğrafı çektirdiler

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı yapan kişi ve arkadaşları, otoparka giderek hasarlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

İstanbul Sultangazi'de Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 8 Eylül Perşembe günü saat 19.00 sıralarında hareket halindeki 34 EVM 034 plakalı otomobilin sürücüsü, bir servis minibüsünün sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil önce kaldırımdaki demir dubaya, daha sonra bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi.

Otomobildekiler kısa sürede dışarı çıktı. Otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan kişi, araçtan iner inmez servis minibüsüne doğru koşarak, sürücü ile tartıştı.

Kısa süre sonra, kazanın şokuyla baygınlık geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

30 bin liralık zarar oluşan aracın önünde fotoğraf çektirdiler

Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Servis minibüsü şoförü ise aracından inmeden yoluna devam etti.

Otomobil sürücüsü ve baygınlık geçiren arkadaşı, kaza sonrası yediemin otoparkına çekilen aracın yanına geldi. Yaklaşık 30 bin TL hasar oluşan otomobilin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gençlere bir şey olmadı ona şükrettik"

Kazada otomobilin bahçesine girdiği kafenin sahibi Abdullah Çakır, "Bir fren sesi duydum. Bir otomobilin dönerek geldiğini gördüm. Kaldırıma çıkıp, mantara çarptı. Sonrasında bizim bahçeye daldı. Otomobil 2-3 masayı devirdi. Allah'tan o esnada müşterimiz yoktu. Bahçede müşterilerin olmamasından dolayı can kaybı veya yaralanan olmadı. Otomobilin içindeki gençlerden biri arabadan çıkıp yola fırladı. Servis minibüsü şoförüyle tartışmaya girdi. Sonra baygınlık geçirdi, yere düştü. Sürücüde pek bir şey yoktu. Kazada üç masamız kırıldı. Ama gençlerin canı sağ olsun. Biz zararın peşinde değiliz. Gençlere bir şey olmadı ona şükrettik." dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde, otomobilin yola çıkarak kaldırma çıktığı, daha sonra bir kafenin bahçesine girdiği ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

Aracın arka koltuğunda bulunan 2 kişi, araçtan dışarı çıkarak servis minibüsünün yanına gidiyor. Bir kişi minibüsün kapısını açtıktan kısa süre sonra yere yığılıyor.

DHA'nın aktardığına göre servis minibüsü şoförü ise aracından inmeden devam ediyor. Kazanın şokuyla baygınlık geçiren kişiye çevredeki insanlar yardım ediyor.