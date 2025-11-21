İstanbul'da kazada ölen Kaan bebeğe veda

- İstanbul'da alkollü sürücü Talha S.'nin çarptığı araçta hayatını kaybeden 6 aylık Kaan E. için Akşemsettin Camii'nde cenaze namazı kılındı.
- Hastanede vefat eden Kaan bebek, Güzelce Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
- Olay sonrası tutuklanan sürücü Talha S.'nin 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.
İstanbul Büyükçekmece'de yolda makas atarak ilerleyen Talha S.'nin idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Kazada yaralanan 6 aylık bebek Kaan E. ile aynı araçta bulunan anne Merve Ö.E. ve Gökhan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAAN BEBEK KURTARILAMADI
Bebek Kaan E., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından, 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü Talha S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hastanede hayatını kaybeden Kaan bebek, bugün Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve aile yakınları katıldı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Kaan bebeğin annesi Merve E.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.