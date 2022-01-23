Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kadının eşinin başında ağladığı anlar, yürek burktu.

İstanbul Beykoz'da, Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu.

Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şoför E.Ç. ile yolculardan Cafer İzmirli kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu U.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 19 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOBÜS VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs, vinç yardımıyla yuvarlandığı yerden kaldırıldı.

İstanbul’da, kazadan sonra eşinin başında ağladı: Aşkım ses ver VİDEO



“AŞKIM NE OLUR SES VER”

Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer aldı. Genç bir kadının ağır yaralanan eşinin başında, “Aşkım, ne olur ses ver.” diyerek ağladığı görüldü.