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    İstanbul'da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı

    Kağıthane’de kepçeyle kazı çalışması yapan operatör bir mezar buldu. Mezar içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
    • 30.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:06
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    İstanbul'da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesi’nde 09.00 sıralarında kazı çalışması yapıldı.

    Sabah saatlerinde inşaat yapılacak alana gelen bir kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı.

    Çalışma sırasında kazı yerinde taşlık ve beton bir alana denk gelindi.

    Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti ve hemen araçtan indi.

    Kafatası ve iskelet parçaları çıktı

    İçerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü ve bunun üzerine paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi.

    İstanbul’da kazı çalışmasında kafatası ve iskelet bulundu VİDEO

    İstanbul da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı #1

    Çalışma alanına arkeolog geldi

    Yapılan çalışmalar sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olacağının ortaya çıkacağı bilgisine ulaşıldı.

    Kafatası ve iskeletin bulunduğu alan ise tahta parçalarıyla geçici olarak kapatıldı.

    İstanbul da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı #2

    "Mezarın içerisinde kemikleri gördük"

    İHA'nın haberine göe, olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir binada vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Orada bir boşluk ve mermer taşı gördü. Sonra durdurdu baktık işte kemikleri falan gördü. Sonra da polisi aradılar ve geldiler.

    Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlar da baktılar ve çalışma yaptılar. Sonra da en son tarihi eser olabilir de arkeoloğa haber verdiler. Oradan gelip bakacaklar." dedi.

    İstanbul da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı #3

    İstanbul da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı #4

    İstanbul da kazı çalışması yapılırken topraktan kafatası çıktı #5


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