İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle zarar veren saldırgana para cezası verildi Eyüp Sultan Camii çevresinde 20 sokak kedisini asitle yakan şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırgana 91 bin 80 lira para cezası kesildi.

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DHA

Hayvanlara yönelik şiddetin yeni adresi İstanbul.

Eyüpsultan ilçesinde yaşanan olayı İlçe Emniyet Müdürlüğü açığa çıkardı.

Mobil park ekipleri Eyüp Sultan Camii çevresinde bir kişinin sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheli yakalandı

Kısa süre sonra Murat Öztürk adlı şüpheli olayda kullandığı asitlerle birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı polisler, şüpheliyi emniyete götürdü.

Adliyeye götürüldü

Çaycılık yaptığı öğrenilen Öztürk'ün yakalandığında üzerinde bulunan asitlere savcılık talimatıyla el konarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

Şüpheli ise savcılık talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

91 bin lira ceza kesildi

Toplamda 20 kediye zarar verdiği için 5199 Havanları koruma Kanuna istinaden her kedi için 4 bin 554 lira olmak üzere toplamda 91 bin 80 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Ayrıca saldırganın hayvan bulundurması yasaklandı.