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İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı

İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı

Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.