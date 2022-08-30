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    İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı

    Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.
    • 30.08.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 09:26
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    İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı

    İstanbul'da geçen cuma günü Pendik'te M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.

    Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

    Duvara fırlattı, boğmaya çalıştı

    Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

    İHA'nın haberine göre görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.

    İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı ViDEO

    İstanbul da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı #1

    İstanbul da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı #2

    İstanbul da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı #3

    İstanbul da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı #4


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