İstanbul'da kemerine isabet eden kurşun, ölümden kurtardı

İş yerine gelen husumetlisi tarafından silahla ateş açılan şahsın beline gelen kurşun kemerindeki tokaya isabet etti. Polis ekiplerince yakalanan D.K. ise olaydan 2 gün sonra tutuklandı.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi'nde yaşanan olayda D.K., aralarında husumet bulunan Ş.Y.’nin işlettiği çay ocağına 'müşteri' olarak geldi.

Kapıdan içeri girer girmez hasmı Ş.Y.’nin yanına yaklaşan D.K, silahına sarıldı.

HUSUMETLİSİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Ocakta bulunan hasmının yanında silahını çeken D.K., tabanca ile tek el ateş ederek Ş.Y.'yi belinden vurdu. Ardından olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göbek bölgesine kurşun isabet eden Ş.Y, ambulansla en yakındaki hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KURŞUN BELİNDEKİ KEMERİN TOKASINA İSABET ETTİ

Hastanesine kaldırılan Ş.Y., burada tedaviye alındı. Yapılan kontrolde saldırgan D.K.’nın silahından çıkan kurşunun Ş.Y.’nin belindeki kemerin tokasına isabet ettiği, Ş.Y'nin bu nedenle yaralanmadığı, ancak göbek bölgesinde darbeye bağlı morluklar oluştuğu anlaşıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.Y. aynı gün hastaneden taburcu edilirken, saldırgan olaydan 2 gün sonra; akşam saatlerinde Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan saldırgan ertesi gün adliyeye sevk edildi.

Hasmına ateş açan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR OLAY ANINI ANLATTI

Olayı anlatan Mehmet Geylani isimli vatandaş, "Burada adamın demirlerini falan çalmışlar. Bir kaç kez de zarar vermişler. Adamlar da gelip sıkmışlar Biri kemer tarafına gelmiş. Biri de bacağına gelmiş" dedi.

Olayı görmediğini söyleyen Haydari Yıldırım isimli vatandaş ise, "Görmedik. İçerde çay içerken öbür vatandaş gelip karnına sıkmış. Polisler gelmiş" ifadelerini kullandı.