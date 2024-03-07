İstanbul'da kendi kullandığı aracın altında kaldı Esenyurt'ta yola park edilen kamyonetin sahibini bulmak için aracından inen kargo firmasının sürücüsü, yaşanan kazada ağır yaralandı. Freni boşalarak kaymaya başlayan kargo kamyoneti, sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul Esenyurt'ta saat 15.00 sıralarında, Akçaburgaz Mahallesi’nde yol ortasına park edilen aracın kamyonetin sahibini bulmak isteyen kargo şirketi sürücüsü F.E., aracından inerek çevredekilere sordu.

Bu sırada yola bıraktığı aracı bir anda kaymaya başladı. Durdurmak için kargo kamyonetinin önüne geçen sürücünün çabaları yetersiz kaldı.

Durdurmak için kamyonetin önüne geçti: İki aracın altında kaldı

Kargo aracı, başka bir kamyonete çarparak durabildi. Sürücü F.E. ise, iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Aracın önüne atladı"

Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü şahidi bir kişi, "Ben telefonumla uğraşırken bir baktım ki araç kayıyor. Adam aracının önüne atladı. El frenini çekmemiş olabilir. Arabanın sahibini arıyordu muhtemelen. Ağır şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)