İstanbul'da kendi sopasıyla dayak yiyen adam

Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan yol kavgasında bir şahıs kavgada kullanmak için aldığı sopayı yere düşürünce, karşı taraf eline geçirdiği sopayla adamı dövdü.

İstanbul'da Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde, dün öğlen saatlerinde yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tekme, tokat ve sopalı kavga çıktı.

Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen kavgayı bırakmadı.

Sopayı dizinde kırdılar

Sopayla kavgaya giren bir şahıs, dengesini kaybedince elindeki sopa yere düştü.

Bu sırada karşı taraftaki başka biri ise sopayı eline alarak, sopayı getiren şahsın dizinde kırdı.

Polis gelmeden kaçtılar

İHA'nın aktardığına göre taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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