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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

Kendilerine polis süsü vererek Nijeryalı iki arkadaşın evine giren 4 hırsız, 42 bin 500 lira ve elektronik eşyaları çaldı.