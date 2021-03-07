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- İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
- İHA
- 07.03.2021 - 12:17
- Güncelleme : 07.03.2021 - 12:33
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi Şahika Sokak’ta yaşayan iki Nijeryalı arkadaş, hırsızların hedefi oldu.
4 şahıs, N.C.C. ve O.P.A’nın kapısını çalarak “Biz polisiz, evde arama yapacağız” yalanıyla eve girdi.
N.C.C. ise evdeki tüm eşyaların yerini göstererek arama yapmalarına izin verdi.
42 BİN TL'Yİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR
Sahte polisler evin her yerine dağılarak arama yapmaya başladılar.
Evdeki elektronik eşyaları ve 42 bin 500 TL'yi alan şahıslar, “Biz bunların üstünde inceleme yapacağız” deyip hızla uzaklaştılar. Durumdan şüphelenen 2 arkadaş, şüphelilerin peşinden aşağıya indi.
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Nijeryalı arkadaşların durumdan şüphelendiğini anlayan hırsızlar koşarak uzaklaşırken, mağdurlar polisi aradı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
YAKALANIP, TUTUKLANDILAR
Şüphelilerin eşkalini ve kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Vasfi G. (22), Yusuf B. (21), Emrullah Y. (21) ve Ömer B.'yi (22) ikametlerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Öte yandan, şüphelilerin binaya girişleri ve olaydan sonra kaçışları ise kameraya yansıdı.