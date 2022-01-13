Kendilerini polis olarak tanıtmalarının ardından yabancı uyrukluların paralarını çalan 3'ü İranlı 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise başvuran Yemen uyruklu Aminat A. (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Poliste ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar." dedi.

KAMERA KAYDI BULUNDU

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra sözde çantasında arama yaptıkları görüldü.

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlı çete yakalandı ViDEO

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Önce eşkalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uyruklu Ahmet A.(52), Şahin C.(30), Mehdi B.Z(30) ile Macid A.(36) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin benzer şekilde daha önce meydana gelen 7 olayın daha faili oldukları tespit edildi.

YAPILAN HIRSIZLIKLAR

Şüphelilerin sahte polislik yaparak gerçekleştiği hırsızlıklar işe söyle belirtildi:

- Irak uyruklu esnaf R.Q(28)'in 1200 dolarının çalınması,

- Norveç uyruklu turist Y.J.A.(56)'nın 1000 dolarının çalınması,

- Cezayir uyruklu Turist D.H.'nin 3 bin 700 Euro'sun çalınması,

- Fransız uyruklu öğretmen B.H.'nin 1.100 Euro'sunun çalınması,

- Irak uyruklu kasap H.İ.(27)'nin 1200 dolarının çalınması,

- Yemen uyruklu işletmeci A.M.A.D.(48)'nin 1000 dolarının çalınması,

- Lübnan uyruklu tüccar Y.A.(26)'nın 900 dolarını çalınması

4 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3'ü İran uyruklu bir Türk 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.













