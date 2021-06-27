İstanbul'da kendini odaya kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı

Arkadaşıyla tartıştıktan sonra odasının kapısını kilitleyen 8 yaşındaki Ömer'e ulaşamayan ailesinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Odanın açık olan penceresinden giren ekipler, kapıyı açtı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında yaşayan 8 yaşındaki Ömer Anık, telefonda arkadaşı ile tartıştıktan sonra odasının kapısını kilitledi.

Ailesinin kapıyı defalarca çalmasına rağmen açmayan Anık, daha sonra uyuyakaldı. Sabah uyandıklarında kapının hala kilitli olduğunu gören ailesi, durumdan şüphelenerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ PENCEREDEN GİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan odanın açık penceresinden içeriye girerek, o sırada uyumakta olan Ömer Anık'ı uyandırdı. Anık'ın durumunun iyi olduğu görüldü.

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"UYUYAKALMIŞIM"

İtfaiye ekipleri tarafından uyandırılan Ömer Anık, "Uyuyakaldım. Ailem korktu. Akşam telefonla oynuyordum. Telefon açık kalmış, ben de uyudum" dedi.

"ÇOK KORKTUK"

Nurten Anık, "Dün gece 00.30'da arkadaşı ile kavga etti. Sonra uyuyakaldı. Sabahtan beri de kapıyı çalıyoruz, açmıyor. Biz de korktuk, merak ettik. Sonuçta 8 yaşında bir çocuk, böyle bir durum ilk defa başımıza geliyor. Geceden beri kapıyı çalıyoruz, açmıyor. Uykusu ağırdır, sabah saat 8'e kadar bekledim. Sonra itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldık. Başına bir iş gelmediği için çok şükür mutluyuz" diye konuştu.





























