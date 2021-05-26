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İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti

İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti

Alkol aldıktan sonra tartışan iki kişiden biri, arkadaşına arkadan saldırdı. Saldırıya uğrayan adam, piknik tüpü ile arkadaşını darbetti.