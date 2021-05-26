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    İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti

    Alkol aldıktan sonra tartışan iki kişiden biri, arkadaşına arkadan saldırdı. Saldırıya uğrayan adam, piknik tüpü ile arkadaşını darbetti.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 10:37
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    İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti

    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde isimleri bilinmeyen iki şahıs, Büyükçekmece Gölü kıyısında alkol aldı.

    Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

    İkiliden biri bölgeden ayrılıp yolda yürümeye başladı.

    KAFASINA VURDU

    Yolun karşısına geçtiği sırada genç olan şahıs arkasından koşup, ayrılan şahsa vurmaya başladı.

    Saldırıya uğrayan kişi, marketin önünde bulunan piknik tüplerinden birini alıp saldırganın kafasına vurdu.

    Saldırgan yere düşünce, birkaç defa daha piknik tüpü ile vurdu.

    İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Piknik tüpü ile darbedilen şahıs, yerden kalkıp sersemlemiş bir halde bölgeden ayrıldı.

    O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti VİDEO

    İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti #2

    İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti #3

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