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- İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti
İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti
Alkol aldıktan sonra tartışan iki kişiden biri, arkadaşına arkadan saldırdı. Saldırıya uğrayan adam, piknik tüpü ile arkadaşını darbetti.
- DHA
- 26.05.2021 - 09:53
- Güncelleme : 26.05.2021 - 10:37
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde isimleri bilinmeyen iki şahıs, Büyükçekmece Gölü kıyısında alkol aldı.
Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.
İkiliden biri bölgeden ayrılıp yolda yürümeye başladı.
KAFASINA VURDU
Yolun karşısına geçtiği sırada genç olan şahıs arkasından koşup, ayrılan şahsa vurmaya başladı.
Saldırıya uğrayan kişi, marketin önünde bulunan piknik tüplerinden birini alıp saldırganın kafasına vurdu.
Saldırgan yere düşünce, birkaç defa daha piknik tüpü ile vurdu.
KAMERAYA YANSIDI
Piknik tüpü ile darbedilen şahıs, yerden kalkıp sersemlemiş bir halde bölgeden ayrıldı.
O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da, kendisine saldıran adamı piknik tüpü ile darbetti VİDEO