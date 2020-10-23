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- İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı yakalandı
İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı yakalandı
- AA
- 23.10.2020 - 11:15
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'da yaşayan Memduh B'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin kendisini ABD subayı "Sophie" olarak tanıtıp Türkiye'ye valiz içerisinde para getireceği vaadiyle 58 bin lirasını aldığı ve 70 bin lira daha istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
POLİS İNŞAAT İŞÇİSİ KILIĞINA GİRDİ
Müştekiye seri numaraları alınmış 70 bin lira veren polis ekipleri, şüpheliyle müştekinin buluşacağı yere giderek inşaat işçisi kılığına girdi.
İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı İZLE
TUTUKLANDI
Parayı almaya gelen Nijerya uyruklu şüpheli Melvin R. B. (44) suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.