Dolar
7.9669
0.3666%
Euro
9.4327
0.4386%
Altın
1909.78
0.2983%
Borsa
1199.01
0.0575%
G. Altın
489.258
0.6724%
Bitcoin
103079.76
-0.4495%
EXEN Coin
10.95
-0.35%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı yakalandı

    Polisin inşaat işçisi kılığına girerek suçüstü yakaladığı dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 23.10.2020 - 11:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı yakalandı

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'da yaşayan Memduh B'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin kendisini ABD subayı "Sophie" olarak tanıtıp Türkiye'ye valiz içerisinde para getireceği vaadiyle 58 bin lirasını aldığı ve 70 bin lira daha istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    POLİS İNŞAAT İŞÇİSİ KILIĞINA GİRDİ

    Müştekiye seri numaraları alınmış 70 bin lira veren polis ekipleri, şüpheliyle müştekinin buluşacağı yere giderek inşaat işçisi kılığına girdi.

    İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı İZLE

    TUTUKLANDI

    Parayı almaya gelen Nijerya uyruklu şüpheli Melvin R. B. (44) suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı yakalandı #1

    Görüş Bildir