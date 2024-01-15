İstanbul'da kendisini reddeden kadını vurdu! Saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı Sultanbeyli'de sevdiği kız ve ailesi tarafından reddedilen şahıs, katıldığı düğünde tabancayla Kader Tonrok'a kurşun yağdırdı.

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İHA

İstanbul'da bir kadın daha reddettiği erkek tarafından vuruldu...

Bu defa olay Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi Ziynet Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader Tonrok ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader Tonrok'a ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığıldı...

Kader Tonrok, vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Düğün salonundaki ağır yaralı Kader Tonrok, salondaki vatandaşlar tarafında otomobil ile özel bir hastaneye götürüldü.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay anına ait görüntüler

Olaya ait düğün salonunda çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; vatandaşların yaralıya müdahale ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)