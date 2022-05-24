İstanbul'da kimlik soran polislere park dubasıyla saldırdılar

Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, otomobildeki trans bireylerin tekme tokat ve park dubasıyla saldırısına uğradı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde sivil polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçtaki şahıslar kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı.

Önce tekme ve yumrukla daha sonra da park dubasıyla saldırdılar

Araçta bulunan trans bireyler önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı.

Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan trans bireyler, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta kimlik soran polislere park dubasıyla saldırı VİDEO



O anlar kameraya yansıdı

İHA'nın aktardığına göre yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.