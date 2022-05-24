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    İstanbul'da kimlik soran polislere park dubasıyla saldırdılar

    Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, otomobildeki trans bireylerin tekme tokat ve park dubasıyla saldırısına uğradı.
    • 24.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:13
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    İstanbul'da kimlik soran polislere park dubasıyla saldırdılar

    İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde sivil polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

    Durdurulan araçtaki şahıslar kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı.

    Önce tekme ve yumrukla daha sonra da park dubasıyla saldırdılar

    Araçta bulunan trans bireyler önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı.

    Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan trans bireyler, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı.

    Esenyurt'ta kimlik soran polislere park dubasıyla saldırı VİDEO

    O anlar kameraya yansıdı

    İHA'nın aktardığına göre yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da kimlik soran polislere park dubasıyla saldırdılar #1

    İstanbul da kimlik soran polislere park dubasıyla saldırdılar #2İstanbul da kimlik soran polislere park dubasıyla saldırdılar #3


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