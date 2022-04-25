İstanbul'da, kimyasal yüklü kamyonet kaza yaptı

Toz şeker yüklü kamyon, Mahmutbey gişeleri istikametinde seyir halindeyken kimyasal yüklü kamyonete çarptı. Kamyonetteki kimyasallar yola döküldü.

İstanbul’da, TEM Küçükçekmece Mahmutbey gişeleri yönünde seyir halinde olan toz şeker yüklü kamyon, saat 11.00 sıralarında, ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal madde taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

Kamyonet kasasındaki kimyasal dolu variller, yola döküldü.

DHA’nın haberine göre; kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Maddelerin, aseton ve polycaptor olduğu belirlendi

Yapılan incelemede, yola dökülen kimyasalların ayakkabı imalatında kullanılan aseton ve polycaptor olduğu belirlendi.

Ekipler yolda temizleme çalışması yaptı. Kaza ve sonrasındaki temizlik çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu.