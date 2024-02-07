İHA
İstanbul'da dükkan sahibi ve kiracı arasında gergin anlar yaşandı.
Pendik'te bir adam kiracısı olduğu dükkanın, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi.
Kirada anlaşamayınca tartışmaya başladılar
Dükkan sahibiyse kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istediğini belirtti.
Kira konusunda anlaşamayınca dükkan sahibi ve kiracı arasında tartışma yaşandı.
Olay sonrası kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi terör estirdi.
Tehditler savurdu
Dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık.” dedi.
İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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