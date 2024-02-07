İstanbul'da kirada anlaşamayan ikili arasında tartışma çıktı Dükkan sahibi ve kiracı arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada, dükkan sahibi adam, “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” diyerek tehditler savurdu.

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İHA

İstanbul'da dükkan sahibi ve kiracı arasında gergin anlar yaşandı.

Pendik'te bir adam kiracısı olduğu dükkanın, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi.

Kirada anlaşamayınca tartışmaya başladılar

Dükkan sahibiyse kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istediğini belirtti.

Kira konusunda anlaşamayınca dükkan sahibi ve kiracı arasında tartışma yaşandı.

Olay sonrası kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi terör estirdi.

Tehditler savurdu

Dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık.” dedi.

İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)