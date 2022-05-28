Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
473.035
-1.62%
BTXN Coin
12.72
-2.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İstanbul'da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı

    Sürekli olarak uygulama üzerinden bir kiralama şirketine ait otomobil kiralayan şahıs, aracın egzoz kısmındaki yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektör içindeki kristalleri çaldı.
    • 28.05.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı

    İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde cep telefonundaki uygulama üzerinden araç kiralama işi yapan bir şirkete ait otomobillerden tuhaf bir hırsızlık gerçekleşti.

    Araç kiralayan hırsızlar, otomobili park halinde sürüşü bitirmeden önce aracın egzoz kısmında bulunan ve yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektördeki kristal parçaları çaldı.

    Yapılan incelemede aynı şahsın, firmadan farklı günlerde toplam 48 araç kiraladığı ve park ederek uygulamadan çıkış yaptığı sırada da 11 araçta katalitik konvektördeki kristallerin çalındığı tespit edildi.

    Aracı kiralayıp tamirciyle ortak iş yapıp egzozdan parça çaldılar

    Durumu fark eden şirket yetkilisi Murat İ., olayı polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Murat İ. ile görüşerek araçların GPS üzerinden kiralandığı zaman gittiği adresleri belirledi.

    Son kiralanan aracın Deniz S. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın bir sokak üzerindeki Mustafa T. isimli bir şahsa ait oto tamircisinde olduğunu belirledi.

    İş yerine gelen Kağıthane polisi Mustafa T. ile yaptığı görüşmede, aracı İbrahim S. isimli bir şahsın getirdiği daha öncede aynı şahsın araçlar getirdiğini belirledi.

    Kiralık aracın egzozundan kristal parça çaldılar

    Egzozdan çıkarılan kristaller tamircide bulundu

    Kağıthane polisi oto tamircinin içerisinde yaptığı aramada katalitik konvektördeki kristal parçaların beyaz poşet içerisine saklanmış bir şekilde buldu.

    Aracı kiralayıp sanayi getiren İbrahim S. isimli şahıs, olaydan habersiz gibi aranarak tamirciye çağrıldı. Tamirciye gelen İbrahim S. ve tamirci Mustafa T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı #1

    İstanbul da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı #2

    İstanbul da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı #3

    İstanbul da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı #4

    İstanbul da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı #5

    İstanbul da kiralık araçların egzozlarından kristal parça çaldı #6


    İlginizi Çekebilir

    ABD'den okul saldırılarına yapay zekalı önlem
    Teknoloji

    ABD'den okul saldırılarına yapay zekalı önlem

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Kars'ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü
    Gündem

    Kars'ta engelleri aşmaya çalışan balıkların ölüm göçü

    Görüş Bildir