İstanbul'da ‘kısa mesafe’ cinayeti: Taksicinin öldüresiye dövdüğü adam öldü Evine gitmek için durdurduğu taksinin şoförü tarafından “kısa mesafe” nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA

Yaklaşık 11 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çeşitli işlerde çalıştı.

Doumane, bir dönem gece kulübünde bodyguardlık yaptı.

Bu süre içerisinde ikamet izninin süresi dolan adam, ülkesi Fas'a döndü.

Evine gitmek için taksiyi durdurdu

3 ay sonra geri gelen adam, ikamet iznine başvurarak sonucunu beklemeye başladı.

Geçtiğimiz pazar günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden çalıştığı gece kulübüne giden adam, sabah saatlerinde kulüpten çıktı.

Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.

Kısa mesafe diye götürmedi

Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı.

Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu.

Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile Faslı adam arasında tartışma çıktı.

Başını çarptı, hareketsiz kaldı

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle, taksici adamı iterek yere düşürdü.

Yerden kalkan Fas uyruklu adam, taksicinin üzerine yürüdü ve kavgayı sürdürdü.

Taksici, üzerine gelen Doumane'yi yumrukla bir kez daha yere düşürdü.

Başını asfalt zemine çarpan adam, olduğu yerde hareketsiz şekilde kaldı.

Taksici kaçtı

Taksici ise aracına binerek kaçtı.

Dehşete düşüren kavga, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdi

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Jamal Doumane'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Burada müdahalesine devam edilen adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Adam buradan da ambulansla Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Yoğun bakıma alınan adamın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları duran adamın, hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Eşinin ölümünden dolayı üzüntü yaşayan Fatima Krib ise kocası için adalet istedi.

"Türkiye devletine güveniyorum"

Krib, “Eşim kapıyı sertçe vurarak taksiden iniyor. Taksici de sinirlenerek eşime yumruk arıyor. Darbenin etkisiyle eşim yere düşüyor ve kafasını kaldırıma vuruyor. Eşim gitti, ben Türkiye devletine güveniyorum, eşim için adalet istiyorum.” dedi.

Polis, taksiciyi hemen tespit etti

Olayla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edildi.

Kaçıyordu, yakalandı

Devam eden çalışmalarda kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğunu belirleyen polis, Doğan G.'yi Balo Sokak'ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ev hapsi cezası aldı

Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Doğan G., adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.