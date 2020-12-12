İstanbul'da kısıtlama öncesi alışverişe çıkan yaşlı adam, hayatını kaybetti

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçları için alışveriş yapan adam, dönüş yolunda hayatını kaybetti.

İstanbul'un Güngören ilçesinde Emek Sokak’ta yaşlı bir adam aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adama müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatının ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri burktu.

GERİYE ALIŞVERİŞ POŞETLERİ KALDI

Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktığı öğrenildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası sokağa yığılan adamın aldığı yiyecekler ise poşetlerle birlikte cansız bedeninin yanında kaldı.

Sağlık ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.