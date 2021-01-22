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    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu

    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu

    Türkiye genelinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 17:59
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    İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kentteki yoğunluk, saat 21.00'de başlayacak yasak öncesi, akşam saatlerinde yüzde 80'e ulaştı.

    56 SAATLİK YASAK ÖNCESİ YOĞUNLUK

    Sıkışıklığın yaşandığı güzergahlar, haritaya yansıdı. İstanbul'da trafik, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala ana arterlerde durma noktasına geldi.

    Yoğunluk yaşanan yerlerden biri de her iki yönde sıkışıklığın meydana geldiği D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi oldu.

    İstanbul'da kısıtlama öncesi yoğunluk FOTO GALERi

    ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu ViDEO

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu #1

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu #2

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu #3

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