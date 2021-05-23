Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ataşehir'de tıklım tıklım olan parka polis baskın yaptı.

Kademeli normalleşme sürerken hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Ataşehir'de bulunan 80.Yıl Cumhuriyet Parkı'nda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar evlerinde kalmak yerine aileleriyle birlikte parkta vakit geçirdi. Yoğunluk yaşandığı ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise parka geldi.

EVLERİNE GİTMEMEK İÇİN DİRENDİLER

Polisleri karşısında görenlerin çoğu parktan ayrılırken, kimi vatandaşlar ise evlerine gitmemek için direndi.

POLİS İLE DİYALOĞU PES DEDİRTTİ

Bankta maskesiz bir şekilde oturduğu sırada karşısında polisi gören bir vatandaş, polislere önce evde sıkıldığını söyledi daha sonra polislere yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek 'Aldığınız para helal mi' diye sordu.

Polis ekipleri daha sonra parkta bulunan vatandaşa cezai işlem uyguladı.

Parktan ayrılmak istemeyen 23 kişiye toplam 79 bin 580 lira ceza kesildi. Parkta yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlamada parkta bulunanlara ceza kesildi VİDEO