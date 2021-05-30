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    İstanbul'da kısıtlamada parkta oturanlara ceza

    Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında uyarılara rağmen parklarda oturup sohbet eden 3 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 16:55
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    İstanbul'da kısıtlamada parkta oturanlara ceza

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde Bülent Ecevit ile Atatürk Parkı'nda oturarak sohbet edenlerin sayısının arttığını gören Avcılar Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi defalarca siren çalarak, bu kişilerin dağılmasını hedefledi.

    Sirenli uyarının ardından megafonla uyarı yapıldı.

    Buna rağmen parktaki banklarda oturanlar olduğu görülünce polis memurları inerek parkta bulunanlara sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

    ÖNCE UYARI SONRA CEZA

    Uyarılara rağmen banklarda oturmaya devam eden bir adam ile bir çiftin yanına giden görevliler Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 460 lira para cezası kesilmesi için tutanak hazırladı.

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