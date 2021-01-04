İstanbul'da kısıtlamanın ardından denetimler başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi.

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler için harekete geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında toplu taşıma araçlarını denetledi.

İSTANBUL'DA DENETİM

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde denetim noktaları kuran polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.