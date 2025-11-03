İstanbul'da kız isteme törenine havai fişek atıp evi yaktı: Çok pişmanım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Beyoğlu'nda kız istemeye gelen kişiler törenin ardından sokakta havai fişek atıldı.

Atılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

BİNADA MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen, A.İ., H.Ç., B.İ., Ş.Ç., M.İ., B.İ., E.İ., ve R.İ., ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KURTARILAN 9 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"BAYGIN OLANLAR VARDI"

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, şunları söyledi:

Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik.



İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık.

OLAYA KARIŞAN 5 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"FARK ETMEDİĞİM ANDA HAVAİ FİŞEK VERDİLER"

Diğer yandan tutuklanan 2 şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Ahmet Ç.,'nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

Arkadaşım Enes A.'nın kız isteme merasimi sebebiyle İstanbul'a geldim. Olay günü saat 20.00 sıralarında tören için sokağa geldik. Herkese havai fişek dağıttılar. Bana da fark etmediğim bir anda havai fişek verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka birçok insanda aynı şekilde havai fişek attı.

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Sonrasında, eve geçtik 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışmalar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Yasin A. yaptık. Müdahale esnasında da acil yardım ekiplerini aradık. Araçta yangın söndürme amacıyla bulunan KKT cihazını acil bir şekilde müdahale amacıyla sıktım ve 1'inci kattaki yangını söndürdüm.



Gerekli organizasyon olan çevre güvenliği, ekip araçları, yol açma vb. müdahaleleri de polis ekipleriyle birlikte başarılı bir şekilde organize ettik. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım.

"KASITLI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Attığım havai fişeğin yangın çıkarmadığına eminim. Sorunsuz bir şekilde havada patladı ve ben havai fişeği attıktan uzun bir süre sonra yangın çıktı. Bu süre zarfında birçok havai fişek atıldı. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum.

"ÇOK PİŞMANIM"

Tutuklanan diğer şüpheli Yasin A. ise ifadesinde şu sözleri kullandı:

Olay günü saat 20.00 sıralarında arkadaşım Enes A.'nın kız isteme merasimi için sokağa geldik. Beni evimden almışlardı; araçtan indiğimde bana bagajdan çıkarttıkları hava, fişekleri verdiler.



Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka bir çok insanda aynı şekilde havai fişek attı. Sonrasında eve geçtik. 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışlar duyduk.

"ATTIĞIM HAFAİ FİŞEK SORUNSUZ ŞEKİLDE PATLADI"