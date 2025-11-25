İstanbul'da kız kardeşini rahatsız eden 2 şahsı bıçakladı: Kavga anları kamerada Kağıthane'de 15 yaşındaki E.N.’yi rahatsız ettikleri öne sürülen M.M.B. ile K.A., ağabeyi M.C.N. tarafından çıkan kavgada bıçaklandı. Sokağın karıştığı olayda M.M.B. hafif ve K.A. ise ağır yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de 15 yaşındaki E.N.'yi rahatsız ettikleri iddia edilen M.M.B. ve K.A., E.N.'nin ağabeyi M.C.N. tarafından bıçaklandı.

M.M.B. hafif, K.A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki kız çocuğu E.N., 2 kişi tarafından rahatsız edildi. E.N.'nin durumu anlatması üzerine 16 yaşındaki ağabeyi M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen 2 kişiyi sokakta gördü. KARDEŞİNİ RAHATSIZ EDENLERİ BIÇAKLADI Taraflar arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkaran M.C.N., 29 yaşındaki M.M.B.'yi kolundan, 18 yaşındaki K.A.'yı ise koltuk altından yaraladı. KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ Sokağın karıştığı kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Dakikalarca süren kavgaya Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti. 16 YAŞINDAKİ AĞABEY GÖZALTINA ALINDI Olayda bıçağı kullanan çocuğun ağabeyi M.C.N., polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan M.M.B. ve ağır yaralanan K.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA Bu sırada E.N.'nin yakını ise ambulansta müdahale edilen yaralılara saldırmaya çalıştı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.M.B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralı K.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan emniyete götürülen M.C.N., hakkında adli işlem başlatılmasının ardından sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan M.C.N., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

