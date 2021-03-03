İstanbul'da kızı öldürülen anne: Katil hala bulunamadı

Dini nikahlı eşi Seda Kurt'u öldürdükten sonra firar ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Ercan Akkaş hakkında konuşan acılı anne, katilin bulunması için yardım istedi.

2019 yılında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde yaşayan Ercan Akkaş, iddiaya göre resmi nikahsız eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt'u defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Soruşturma sonunda kayıplara karışan Ercan Akkaş hakkında dava açıldı.

Henüz yakalanamayan Ercan Akkaş, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Kasım ayında yargılanmaya başlandı.

3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3. duruşma görüldü. Sanığın katılmadığı duruşmaya Seda Kurt'un annesi Bedia Akar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Akkaş hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının ve sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucunun beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

"KIZIMIN KATİLİ HALA BULUNAMADI"

Davanın ardından açıklama yapan anne Bedia Akar,"Bu üçüncü duruşmamız. Kızımın katili aranıyor hala bulunamadı, bulunup en ağır cezanın verilmesini istiyorum. O sadece kızımın değil, 2 yaşındaki kızı Havin ve 20 yaşındaki oğlu Özgür'ün hayatını bitirdi. Bir anneye de evlat acısı yaşattı. Havin annesini çok arıyor. 'Gitti' diyorum. Torunum 'Otobüsle gelecek bana sarılacak' diyor. Adalet istiyorum." diye konuştu.

Avukat Fadime Polat ise "Müşteki Bedia Hanım ve oğlunun yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sanık bugüne kadar bulunamadığı gibi hakkında herhangi bir bilgi elde edilemedi. Yurt dışına çıktığına dair duyumlar almıştık. Mahkemenin karar verebilmesi için sanığın getirilip dinlenmesi gerekiyor." diye konuştu.