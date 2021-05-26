İstanbul'da kocasının ilgisini çekmek isteyen kadından 'gasbedildim' yalanı

Fatih’te fırından döndüğü sırada kendisine saldıran bir kişinin 300 lira bulunan çantasını alıp kaçtığını öne süren kadının yalanını, güvenlik kameralarını izleyen polis ortaya çıkardı.

İstanbul Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında, gasp mağduru bir kadın olduğu ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekiplere Seda A. olduğu öğrenilen kadın, öğle saatlerinde ekmek almak için fırına gittiğini, eve döndüğü sırada ise, arkasından gelen 1.70-1.75 boylarında, kilolu, sarı tişörtlü bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı.

GASBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Seda A., saldırganın arkasından yaklaşıp, karnını sıktığını, kendisini yere düşürdüğünü ve tırnakları ile ellerini çizerek, içinde 300 TL ve sürücü belgesi bulunan çantasını alıp, kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri, kadının geçtiği güzegahtaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

YALANINA İNANDIRMAK İÇİN KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Görüntülerden yalnız yürüyen kadına herhangi bir saldırı olmadığı, eşkale uygun bir kişinin bulunmadığı belirlendi.

Görüntülerden kadının çantasını çöp konteynerine kendisinin attığı, elini de tırnaklarıyla kendisinin çizdiği görüldü.

KOCASININ İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU

Kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, ilgisini çekebilmek için gasp yalanını uydurduğunu söyleyen Seda A. hakkında, suç uydurmak suçundan işlem yapıldı.

Seda A., sağlık raporu alınmak üzere doktora sevk edilecek.