Küçükçekmece’de araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada kavga etmeyi bırakan çift, vatandaşlara saldırırdı.

İstanbul Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir çift 06 BGC 131 plakalı aracın içerisinde küçük çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı.

Bu sırada şiddet gören kadın çocuğunu da alarak araçtan indi. Bu duruma daha da sinirlenen adam karısını araca bindirmeye çalıştı.

Yaşananlar sırasında çiftin küçük çocukları büyük bir korku yaşayarak annesine sarıldı.

VATANDAŞLAR KARI-KOCAYI AYIRMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ

Çevrede kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek çifti ayırdı. Bu sırada vatandaşlardan biri olaydan etkilenmemesi için çocuğu yanına alarak çiftin yanından uzaklaştırdı.

Bir süre daha tartışmasını sürdüren çift, daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırdı.

İstanbul'da kocasıyla kavga eden kadından şaşırtan tepki VİDEO

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KADINDAN VATANDAŞLARA ŞAŞKINA ÇEVİREN TEPKİ

Bu sırada çevredeki diğer vatandaşlar da camlardan adama bağırmaya başlayınca kadın, ‘Ya bırakın o benim eşim’ diye bağırdı.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar da kadına, ‘Seni öldürse iyi mi?’ diye bağırdı.

Kadın daha sonra çocuğunu da alarak şiddet gördüğü kocasının aracına binerek olay yerinden ayrıldı.