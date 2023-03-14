İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 161 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 175 kişiye yönelik 42’nci Kökünü Kurutma operasyonunda, 161 kişinin yakalandığını, 14 kişinin de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bu kez İstanbul'da harekete geçti.

Sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 42’inci operasyonda da büyük bir başarı elde edildi.

Baskın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 900 kişilik ekiple gerçekleşti.

"Toplam 266 kişi gözaltına alınmış oldu"

Operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz ve İstanbul’daki 2 başsavcılığımızla yürütülen bir operasyonun neticelenmesi için yaklaşık 16 aydır hem teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi ve böylece bu sabah itibariyle saat 04.00’te arkadaşlarımızı, narkotik ekiplerimizi, kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de, gözaltına alındı ve bunların önemli bir bölümü de tutuklanmıştı. Sabah 175 kişi için 42. Kökünü kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul’da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 moto kurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları. Biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir.

"Çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz"

Bu operasyonda tüm teknik takipleri ile titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: