Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında ekipler, bu kez İstanbul'da harekete geçti.
Sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 42’inci operasyonda da büyük bir başarı elde edildi.
Baskın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 900 kişilik ekiple gerçekleşti.
"Toplam 266 kişi gözaltına alınmış oldu"
Operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilgilendirmelerde bulundu.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz ve İstanbul’daki 2 başsavcılığımızla yürütülen bir operasyonun neticelenmesi için yaklaşık 16 aydır hem teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi ve böylece bu sabah itibariyle saat 04.00’te arkadaşlarımızı, narkotik ekiplerimizi, kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de, gözaltına alındı ve bunların önemli bir bölümü de tutuklanmıştı. Sabah 175 kişi için 42. Kökünü kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul’da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 moto kurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları. Biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir.
"Çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz"
Bu operasyonda tüm teknik takipleri ile titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
Hem başsavcılıklarımıza hem İstanbul Valiliğimize, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, narkotik ekiplerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü tüm görüntüleriyle, tüm teknik takipleriyle çok titiz bir çalışma. Tamamen şebekenin nasıl çalıştığını ve İstanbul’u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden hem delillendiren çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim, evet deprem bölgesindeyiz, oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla bu da doğru hem güvenliği temin etmek için ama Türkiye’deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu eksiltmeden, aksatmadan görevlerimize ve sorumluluğumuza suç ve suçluyla mücadele, terörden uyuşturucuya kadar asayişe kadar bütün suçlarla mücadelede hem inancımızla hem milletimize olan sadakatimizle hem de kararlı anlayışımızla devam ediyoruz. Özellikle annelere şunu ifade etmek istiyorum; gençlerimizin, çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz. Onların geleceğini çalmak isteyenlere ve karartmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız.