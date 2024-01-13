İstanbul'da kolonya atölyesinde yangın! 5 işçi mahsur kaldı Bayrampaşa Sanayi Sitesi içerisinde önce palet üretimi yapılan alanda daha sonra kolonya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 5 işçinin mahsur kaldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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DHA

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.

Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yaşanan olay korku dolu anlara sebep oldu.

D blokta tahta palet üretimi yapan alanda çıkan yangın itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekipler çıkan yangını kısa süre içinde söndürmeyi başarırken aynı site içinde ikinci bir yangın haberini aldı.

Kolonya atölyesinde yangın

A blokta kolonya atölyesinin önünde bulunan alkol içerikli hammaddelerden alevler yükselmeye başladı.

Kolonya atölyesinin önündeki yangın kısa süre içinde büyüyerek diğer dükkanlara da sıçradı.

İşçiler mahsur kaldı

Dükkanların bulunduğu binalar içerisinde 5 işçi mahsur kaldı.

Yangın, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alınırken mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, ekipler soğutma ve duman tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Yemek yerken alevler yükseldi

Sanayi Sitesinde çıkan yangına şahit olan işçi Mehmet Çetin "İçeride olan arkadaşlar söylüyor, yemek yiyorlarmış, yemek yedikten sonra kolonyacının önünde dumanların geldiğini söylüyorlar. Sonra bekçilere güvenliğe haber vermişler. İçeride kimsenin olduğunu zannetmiyorum, Cumartesi olduğu için herkes büyük ihtimalle paydos etmiştir." dedi.

"Kendimi zar zor dışarı attım"

Olay yeri içerisinde dükkan sahibi olan İsmail Yahşi ise, "İçerideki iş yerleri sahiplerinden biriyim. İçeride yemek yedikten sonra birden dumanlar yükselmeye başladığını görerek kedimi dışarıya attım. Yangının tam benim iki üç dükkan çaprazımda çıktığını fark ettim. Alkolden yanıcı bir maddeden yangının çıktığını fark edince kendimi zar zor dışarıya attım. İçeride ben vardım, kardeşim vardı. Üst katta olan bir kişiyi daha aldılar." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)