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    İstanbul’da komiser yardımcısını şehit eden saldırganlar gözaltında

    Komiser yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerin, Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
    • 24.10.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:22
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    İstanbul’da komiser yardımcısını şehit eden saldırganlar gözaltında

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına 4 Eylül günü bir otomobille gelen 4 kişi, iş yeri sahibinin adını söyleyerek nerede olduğunu sordu.

    Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat Taş silahla karşılık verdi.

    Silivri’de yakalandılar

    Silahla çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet Taş, Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı.

    Olayın ardından şüpheliler Nihat Taş ve babası Turan Taş, kayıplara karıştı.

    Zanlıların yakalanması için çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Silivri'de bir adreste saklandığını belirledi.

    İstanbul’da komiser yardımcısını şehit eden saldırganlar gözaltında #1

    Komiser yardımcısı şehit düştü

    Buraya operasyon düzenleyen polis, zanlıların kaldığı evin kapısını çaldı.

    Kapıyı açan zanlılardan Nihat Taş, tabancayla kapıdaki komiser yardımcısı Alim Nar'a (50) ateş etti.

    Ağır yaralanan Nar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    İstanbul’da komiser yardımcısını şehit eden saldırganlar gözaltında #2

    3 şüpheli gözaltında

    Meslektaşları şehit olan polis ekipleri; Nihat Taş, babası Turan Taş ve onları saklayan Can Erseven'i gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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