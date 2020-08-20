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    İstanbul'da komşu çocuğuna 'köpeğimle oynama' dayağı

    Bir sitede yaşayan kadının “köpeğimle oynadılar” iddiasıyla, komşusunun çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 16:52
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    İstanbul'da komşu çocuğuna 'köpeğimle oynama' dayağı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan sitede yaşayan bir kadın, iddiaya göre bahçe katında bulunan çocukların kendi köpeğini rahatsız etmesine sinirlenerek çocuklardan birini darbetti.

    AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

    Kovaladığı çocuğu kolundan sürükleyen cani kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken, anne Zuhal D. ise oğlu Çınar D.’nin darbedilmesi üzerine şikayetçi oldu.

    İstanbul'da komşu çocuğuna 'köpeğimle oynama' dayağı

    İstanbul da komşu çocuğuna köpeğimle oynama dayağı #1

    İstanbul da komşu çocuğuna köpeğimle oynama dayağı #2

    İstanbul da komşu çocuğuna köpeğimle oynama dayağı #3

    İstanbul da komşu çocuğuna köpeğimle oynama dayağı #4

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