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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma feci anlara sahne oldu.

Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşayan, komşu oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında 4 kadın ve 1 erkek birbirlerine acımasızca saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Tarafların kavgasında sopalar da kullanıldı.

Kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.