İstanbul’da kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen gence çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce refüje ardından kaldırımda yürüyen gence çarptı. Kaza anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde seyreden otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü aracın kontrolünü kaybedince yoldan çıktı.

Önce çöp konteynerine çarpan araç, ardından kaldırımda yürüyen 25 yaşlarındaki bir gence çarptı.

Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“ŞOFÖR YAŞLI BİRİYDİ”

Kazanın yaşandığı anları anlatan cadde esnafı Cenk Ercan, şu sözleri kaydetti:

“Olay olduğu zaman çalışıyorduk. Ses gelince kapıya çıktık. Döndüğümüz zaman yerde yatan bir şahıs gördük. Araç da çöp konteynerine çarpmıştı. Ambulansı aradık. Şoför yaşlı biriydi.”

Olay anını anlatan bir diğer esnaf Muhammet Kansız ise, “Araba refüje çıkıyor. Çöp konteynerine çarpıyor. Sonra kaldırımdaki yayaya vurdu. Ambulans geldi. Tedavi ettiler. Arkadaşı kaldırdılar.” ifadelerini kullandı.