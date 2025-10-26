İstanbul’da konvoy yapan sürücülere operasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim’de Merkez Mahallesi’ndeki bir caddede bazı sürücülerin araçlarıyla konvoy yaparak trafik akışını engellediğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 14 BİN 83 LİRA CEZA KESİLDİ

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen E.G., R.İ. ve E.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücülere Karayolu Trafik Kanunu kapsamında; duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların trafiğini engellemek, saygısızca araç kullanmak, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak ile hız sınırının altında sürmek gibi maddeler gerekçesiyle toplam 14 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerden E.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı bildirildi.